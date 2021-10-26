В Ростовской области борцов с наркотиками обвинили в возможной взятке

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что оперативники действительно установили возможную причастность сотрудников УКОН ГУ МВД России к противоправной деятельности. "Предварительно установлено, что подозреваемый в совершении преступления предусмотренного статьей 228 УК РФ передал незаконное денежное вознаграждение сотрудникам УКОН за не привлечение его к уголовной ответственности. В данный момент в отношении четырех оперативников этого подразделения назначено проведение служебной проверки, одного из них отстранили от исполнения служебных обязанностей. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. В случае установления вины, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении регионального главка.