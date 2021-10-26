В Ростовской области борцов с наркотиками обвинили в возможной взятке

Сообщается, что деньги они якобы принимали на рабочем месте в своем отделе. Согласно опубликованным данным, правонарушение было совершено 23 июля 2021 года.
Сообщается, что история началась с того, что в отдел поступил житель Батайска, ему грозило уголовное дело за хранение наркотиков. Полицейские работали с ним более 10 часов, в итоге на правонарушителя завели административное дело вместо уголовного.
Однако, вместо благодарности борцы с наркотиками получили другое. Задержанный обратился управление собственной безопасности, что в отделе за освобождение от уголовной ответственности от него потребовали деньги.
На данный момент известно, что полицейских уже допросили, свою вину они отрицают. Следователи Батайска еще не приняли решения по этому делу, однако борцам с наркотиками грозит дело.
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что оперативники действительно установили возможную причастность сотрудников УКОН ГУ МВД России к противоправной деятельности. "Предварительно установлено, что подозреваемый в совершении преступления предусмотренного статьей 228 УК РФ передал незаконное денежное вознаграждение сотрудникам УКОН за не привлечение его к уголовной ответственности. В данный момент в отношении четырех оперативников этого подразделения назначено проведение служебной проверки, одного из них отстранили от исполнения служебных обязанностей. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. В случае установления вины, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении регионального главка.
Публикация скорректирована в соответствии со сведениями, которые редакции официально предоставила пресс-служба Главного управления ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Ранее сообщалось, что глава администрации Сальска и его зам обвиняются в получении взятки в 2,5 млн рублей.