Власти Ростова сочли обоснованным требование поднять тариф на проезд в автобусах

Однако глава департамента транспорта также напомнил перевозчикам, что в последние месяцы значительно возросло количество жалоб на общественный транспорт. Ростовчан не устраивает и режим работы общественного транспорта, который заканчивает ездить по маршруту значительно раньше расписания, и поведение водителей автопарков. Ермашов согласился с тем, что положение руководства автопарка является тяжелым, но в ситуации потребуется найти баланс, который удовлетворит и АТП, и пассажиров.