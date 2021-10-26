Власти Ростова сочли обоснованным требование поднять тариф на проезд в автобусах

Во время открытого заседания в пресс-центре «Ростов Официальный» руководитель департамента транспорта Христофор Ермашов признал, что понимает позицию перевозчиков и считает изменение тарифа на пассажироперевозки обоснованным.
Ермашов выслушал позицию перевозчиков, пожаловавшихся на плачевное экономическое положение автопарков, и согласился с тем, что изменение тарифов на проезд действительно необходимо.
Однако глава департамента транспорта также напомнил перевозчикам, что в последние месяцы значительно возросло количество жалоб на общественный транспорт. Ростовчан не устраивает и режим работы общественного транспорта, который заканчивает ездить по маршруту значительно раньше расписания, и поведение водителей автопарков. Ермашов согласился с тем, что положение руководства автопарка является тяжелым, но в ситуации потребуется найти баланс, который удовлетворит и АТП, и пассажиров.
«С учетом роста затрат на производство, всё это обуславливает тяжелое экономическое состояние, но вы также должны понимать, что с учетом платежеспособности населения мы должны найти баланс», — подвел итоги своей речи глава департамента транспорта Ростова-на-Дону.
Тем не менее, вопрос так и остался нерешенным, поскольку предложений о компромиссе никто не озвучил.
Ранее жители Ростова-на-Дону назвали издевательством значительное повышение тарифа на проезд с учетом качества услуг перевозчиков.