Власти Ростовской области объяснили, как будут контролировать въезд и выезд граждан

По информации региональных властей, соблюдение такого правила в первую очередь обязанность самого гражданина. Но тем не менее, со стороны властей региона также будет осуществляться контроль за соблюдением нововведения. Главную роль в этом контроле сыграют муниципальные штабы, которые оперируют информацией о прибытии и убытии жителей.