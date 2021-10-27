Глава Роспотребнадзора Ростовской области назвал отличия от локдауна 2020 года

«Вы сравниваете весну прошлого года (прим. с текущей ситуацией). У нас было в самом начале весны максимальное приостановление работы и закрытие всех учреждений, а в мае и июне начались некоторые послабления. Я считаю, что вопрос просто некорректен», — отметил глава ведомства, уточнив, что во время прошлогоднего тотального локдауна организации полностью прекратили работу.