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Глава Роспотребнадзора Ростовской области назвал отличия от локдауна 2020 года

27 октября 2021, 14:51
Фото: Медиахолдинг1Mi
локдаун
В Ростовской области список прошлогодних организаций, закрывшихся на время локдауна, расширили новым постановлением, об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Жителей Ростовской области интересовало, какие существенные отличия между нынешним локдауном и тем, что был весной прошлого года. Глава Роспотребнадзора региона Евгений Ковалев объяснил, что все изменения уже прописаны в новом постановлении, согласно которому будет ограничена работа всех розничных магазинов, которые не снабжают население товарами первой необходимости.

«Вы сравниваете весну прошлого года (прим. с текущей ситуацией). У нас было в самом начале весны максимальное приостановление работы и закрытие всех учреждений, а в мае и июне начались некоторые послабления. Я считаю, что вопрос просто некорректен», — отметил глава ведомства, уточнив, что во время прошлогоднего тотального локдауна организации полностью прекратили работу.

Сейчас же, согласно последнему постановлению, они могут продолжить работу в дистанционном формате, осуществлять продажу товаров и услуг бесконтактным способом, кроме того в некоторые учреждения Ростовской области будут пускать с помощью одного из трех ковидных документов.

Ранее в Ростовской области рассказали, работу каких организаций приостановят новые антиковидные меры.

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