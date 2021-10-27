Глава Роспотребнадзора Ростовской области назвал отличия от локдауна 2020 года

Жителей Ростовской области интересовало, какие существенные отличия между нынешним локдауном и тем, что был весной прошлого года. Глава Роспотребнадзора региона Евгений Ковалев объяснил, что все изменения уже прописаны в новом постановлении, согласно которому будет ограничена работа всех розничных магазинов, которые не снабжают население товарами первой необходимости.
«Вы сравниваете весну прошлого года (прим. с текущей ситуацией). У нас было в самом начале весны максимальное приостановление работы и закрытие всех учреждений, а в мае и июне начались некоторые послабления. Я считаю, что вопрос просто некорректен», — отметил глава ведомства, уточнив, что во время прошлогоднего тотального локдауна организации полностью прекратили работу.
Сейчас же, согласно последнему постановлению, они могут продолжить работу в дистанционном формате, осуществлять продажу товаров и услуг бесконтактным способом, кроме того в некоторые учреждения Ростовской области будут пускать с помощью одного из трех ковидных документов.
Ранее в Ростовской области рассказали, работу каких организаций приостановят новые антиковидные меры.