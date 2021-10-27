Главный санитарный врач раскритиковал ростовских туристов за поездки во время каникул

Во время брифинга у него поинтересовались порядком действий для туристов, которые хотят отдохнуть в других регионах. Ковалев отметил, что сейчас лучше вообще не путешествовать.
«В период длинных выходных нужно находиться дома и покидать место постоянного проживания можно только по необходимости. Поездки в это время нужно отменить», — уточнил Ковалев.
Он добавил, что если поездку отложить не получается, то нужно уточнять правила, действующие в регионах. В целом ситуацию с коронавирусом он назвал напряженной.