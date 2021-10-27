rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Главный санитарный врач раскритиковал ростовских туристов за поездки во время каникул

27 октября 2021, 15:04
Фото: pexels.com
В Ростовской области нецелесообразным являются путешествия, которые планируют местные жители, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Во время брифинга у него поинтересовались порядком действий для туристов, которые хотят отдохнуть в других регионах. Ковалев отметил, что сейчас лучше вообще не путешествовать.

«В период длинных выходных нужно находиться дома и покидать место постоянного проживания можно только по необходимости. Поездки в это время нужно отменить», — уточнил Ковалев.

Он добавил, что если поездку отложить не получается, то нужно уточнять правила, действующие в регионах. В целом ситуацию с коронавирусом он назвал напряженной.

Напомним, что власти ввели очередные ограничения из-за роста заболеваемости.

Материалы по теме
В Ростовской области направят 3,4 млрд руб на борьбу с коронавирусом до 2023 годаКовалев рассказал, кто чаще всего заражается коронавирусом в Ростовской областиКовалев заявил, что хочет сделать коронавирус управляемым в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58