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Ростов, Таганрог и Шахты стали лидерами по заболеваемости коронавирусом на 27 октября

27 октября 2021, 09:45
Фото: donland.ru
Инфицированные коронавирусом были зарегистрированы во всех муниципальных образованиях Ростовской области, говорится в сообщении регионального правительства.

Лидерами по числу новых заболевших стали Ростов, где выявили 200 ковид-инфицированных, а также Таганрог и Шахты, в которых заболели по 29 жителей.

При этом за сутки в Ростовской области положительные ПЦР-тесты получили 609 человек, а за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 153590 случаев заражения. Выздоровели при этом 129570 человек.

Скончались от коронавируса и его осложнений 7615 ковидных пациентов. В общей сложности в настоящее время в области насчитывается 16,4 тысячи активных больных, из которых в госпиталях проходят лечение 4933 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 45 человек.

Напомним, что ранее региональные власти ввели на территории Ростовской области жесткий локдаун на период коронавирусных выходных.

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