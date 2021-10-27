Ростов, Таганрог и Шахты стали лидерами по заболеваемости коронавирусом на 27 октября

Лидерами по числу новых заболевших стали Ростов, где выявили 200 ковид-инфицированных, а также Таганрог и Шахты, в которых заболели по 29 жителей.
При этом за сутки в Ростовской области положительные ПЦР-тесты получили 609 человек, а за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 153590 случаев заражения. Выздоровели при этом 129570 человек.
Скончались от коронавируса и его осложнений 7615 ковидных пациентов. В общей сложности в настоящее время в области насчитывается 16,4 тысячи активных больных, из которых в госпиталях проходят лечение 4933 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 45 человек.
Напомним, что ранее региональные власти ввели на территории Ростовской области жесткий локдаун на период коронавирусных выходных.