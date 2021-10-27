В Ростове 16-летний парень разбился насмерть, выпав с 25-го этажа 26 октября

Очевидец происшествия сообщил изданию, что местный житель выпал из окна 25-го этажа дома, расположенного по адресу 45-я Линия, 58. Юноша упал на припаркованный у дома автомобиль стоматолога, после чего по инерции рухнул на асфальт и скончался от полученных травм.