В Ростове 16-летний парень разбился насмерть, выпав с 25-го этажа 26 октября

Очевидец происшествия сообщил изданию, что местный житель выпал из окна 25-го этажа дома, расположенного по адресу 45-я Линия, 58. Юноша упал на припаркованный у дома автомобиль стоматолога, после чего по инерции рухнул на асфальт и скончался от полученных травм.
Соседи погибшего предполагают, что трагедия, произошедшая вечером вторника, 26 октября, могла произойти из-за того, что подросток решил перейти через переходной балкон жилого дома.
Ранее стало известно, что погибший пожилой мужчина, выпавший из окна РОКБ, находился в тяжелом состоянии из-за заражения коронавирусом.