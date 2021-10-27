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В Ростове 16-летний парень разбился насмерть, выпав с 25-го этажа 26 октября

27 октября 2021, 11:28
Фото: 161.ru
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону несовершеннолетний житель одного из домов ЖК «Красный Аксай» выпал из окна на припаркованный автомобиль, об этом рассказал портал Donnews.

Очевидец происшествия сообщил изданию, что местный житель выпал из окна 25-го этажа дома, расположенного по адресу 45-я Линия, 58. Юноша упал на припаркованный у дома автомобиль стоматолога, после чего по инерции рухнул на асфальт и скончался от полученных травм.

Соседи погибшего предполагают, что трагедия, произошедшая вечером вторника, 26 октября, могла произойти из-за того, что подросток решил перейти через переходной балкон жилого дома.

Ранее стало известно, что погибший пожилой мужчина, выпавший из окна РОКБ, находился в тяжелом состоянии из-за заражения коронавирусом.

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#Новости#Происшествия
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