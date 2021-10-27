В Ростовской области около 1000 детей заболели коронавирусом

«Но вместе с тем эти показатели на общем фоне, либо в сравнении с другими территории по детскому населению, на мой взгляд, говорят о том, что нам ситуацию удалось удержать управляемой и регулируемой. Объявленные каникулы с этой недели в Ростовской области повлияют на стабилизацию ситуации в образовательных учреждениях», — сказал Евгений Ковалев.