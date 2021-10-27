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В Ростовской области определили финалистов Национального чемпионата «Абилимпикс»

27 октября 2021, 13:40
Фото: donland.ru
В Ростовской области подвели итоги отборочного этапа и определили финалистов VII Национального чемпионата «Абилимпикс».

В отборочном этапе конкурса в 22 видах деятельности приняли участие 28 человек. В течение 14 дней им было предложено рассмотреть и выполнить разные задания конкурса. Участники ремонтировали обувь, разрабатывали сайты, готовили различные блюда и изготавливали полиграфическую продукцию. Таким образом, в финал команды Ростовской области прошли 12 человек.

Как сообщил первый замглавы Ростовской области Игорь Гуськов, этот чемпионат помогает объединить людей со всего мира, а также поменять всеобщие взгляды на возможности людей с инвалидностью. Благодаря участию в данном конкурсе у участников появляется возможность самореализации и развития определённых навыков для начала карьеры.

Финал конкурса «Абилимпикс» состоится уже 16 ноября в Москве и продлиться до 18 ноября. Победителей чемпионата пригласят на стажировку на работу.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» проводят в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». «Абилимпикс» — это международное движение, которое проводит конкурсы профмастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Россия присоединилась к этому движению в 2014 году.

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