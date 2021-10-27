В Ростовской области определили финалистов Национального чемпионата «Абилимпикс»

Как сообщил первый замглавы Ростовской области Игорь Гуськов, этот чемпионат помогает объединить людей со всего мира, а также поменять всеобщие взгляды на возможности людей с инвалидностью. Благодаря участию в данном конкурсе у участников появляется возможность самореализации и развития определённых навыков для начала карьеры.