В Ростовской области определили финалистов Национального чемпионата «Абилимпикс»

В отборочном этапе конкурса в 22 видах деятельности приняли участие 28 человек. В течение 14 дней им было предложено рассмотреть и выполнить разные задания конкурса. Участники ремонтировали обувь, разрабатывали сайты, готовили различные блюда и изготавливали полиграфическую продукцию. Таким образом, в финал команды Ростовской области прошли 12 человек.
Как сообщил первый замглавы Ростовской области Игорь Гуськов, этот чемпионат помогает объединить людей со всего мира, а также поменять всеобщие взгляды на возможности людей с инвалидностью. Благодаря участию в данном конкурсе у участников появляется возможность самореализации и развития определённых навыков для начала карьеры.
Финал конкурса «Абилимпикс» состоится уже 16 ноября в Москве и продлиться до 18 ноября. Победителей чемпионата пригласят на стажировку на работу.
Национальный чемпионат «Абилимпикс» проводят в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». «Абилимпикс» — это международное движение, которое проводит конкурсы профмастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Россия присоединилась к этому движению в 2014 году.