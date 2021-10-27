В Ростовской области с 28 октября ввели тотальный локдаун на общепит и сферу торговли

Власти объявили, что с 28 октября по 7 ноября вводится запрет на деятельность непродовольственных магазинов и торговых площадок, которые осуществляют продажу товаров, не включенных в список предметов первой необходимости.
Это постановление не будет распространяться на торговые точки, осуществляющие торговлю продовольствием и товарами первой необходимости, а также аптеки и организации, предоставляющие населению услуги связи.
При этом сохраняется доступ для продажи товаров с помощью курьерских служб или любым другим бесконтактным способом.
Кроме того в регионе в ночное время с 21.00 до 6.00 мск перестанут работать предприятия общепита, однако это не распространяется на те заведения, которые готовы предоставлять клиентские услуги с помощью доставки или отдавая клиентам их заказы на вынос.
Ранее в Ростовской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ввели масштабные антиковидные ограничения.