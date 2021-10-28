Минстрой Ростовской области озвучил новые сроки открытия инфекционной больницы

Напомним, что строительство медучреждения началось в 2020 году, но сроки сдачи несколько раз срывали. Местные жители пытаются добиться конкретной информации об открытии учреждения.
В министерстве пояснили, что проект реализуют в три этапа. На первом этапе построили девять корпусов, их общая площадь составила 33 тысячи квадратных метров.
«Работы над первым этапом полностью завершилась. Пуско-наладочные работы закончатся в ноябре 2021 года», — уточнили в министерстве.
Отмечается, что на втором и третьем этапах строительства построят еще несколько объектов, в том числе патологоанатомический корпус.