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Минстрой Ростовской области озвучил новые сроки открытия инфекционной больницы

28 октября 2021, 06:54
Фото: donland.ru
инфекционная больница
В Ростовской области в ноябре 2021 года завершатся пуско-наладочные работы в новой инфекционной больнице, сообщили в региональном Минстрое.

Напомним, что строительство медучреждения началось в 2020 году, но сроки сдачи несколько раз срывали. Местные жители пытаются добиться конкретной информации об открытии учреждения.

В министерстве пояснили, что проект реализуют в три этапа. На первом этапе построили девять корпусов, их общая площадь составила 33 тысячи квадратных метров.

«Работы над первым этапом полностью завершилась. Пуско-наладочные работы закончатся в ноябре 2021 года», — уточнили в министерстве.

Отмечается, что на втором и третьем этапах строительства построят еще несколько объектов, в том числе патологоанатомический корпус.

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