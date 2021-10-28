РЭО вложит свыше 400 млн руб в заводы по переработке ТКО в ХМАО и Самарской области

Кроме этого, наблюдательный совет оператора утвердил сделку о строительстве нового комплекса по переработке мусора в ХМАО. В реализацию данного проекта компания вложит сто семьдесят миллионов рублей. Известно, что мощность нового объекта составит тридцать пять тысяч тонн обработки ТКО в год — около пятидесяти процентов отходов будут отправлять на утилизацию. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит семьсот пятьдесят миллионов рублей. Облигационный заем от Российского экологического оператора рассчитан на десять лет с процентной ставкой 3,375% годовых.