РЭО вложит свыше 400 млн руб в заводы по переработке ТКО в ХМАО и Самарской области

ТАСС сообщает, что двести семьдесят миллионов рублей Российский экологический оператор направит на усовершенствование завода по обработке отходов в Самарской области и еще сто семьдесят миллионов рублей на возведение нового комплекса по переработке мусора в Ханты-Мансийском АО.
Глава публично-правовой компании «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что сначала в Самарской области проведут модернизацию действующего предприятия по обработке твердых коммунальных отходов, мощность которого будет составлять триста тысяч тонн. После этого в регионе построят объект по утилизации отходов. Для финансирования проекта компания использует облигационный заем — эту меру поддержки одобрило российское правительство.
Участие РЭО в софинансировании проектов путем выкупа облигационных займов было обобрено набсоветом компании. Проект, который планируют реализовать в Самарской области, даст возможность на шестьдесят процентов увеличить долю ТКО, отправляемых на обработку в регионе. В результате в Самарской области на обработку будет отправляться тридцать семь процентов ТКО, то есть четыреста девяносто семь тысяч тонн. В общей сложности в регионе ежегодно образуется миллион триста тысяч тонн твердых коммунальных отходов.
Кроме этого, наблюдательный совет оператора утвердил сделку о строительстве нового комплекса по переработке мусора в ХМАО. В реализацию данного проекта компания вложит сто семьдесят миллионов рублей. Известно, что мощность нового объекта составит тридцать пять тысяч тонн обработки ТКО в год — около пятидесяти процентов отходов будут отправлять на утилизацию. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит семьсот пятьдесят миллионов рублей. Облигационный заем от Российского экологического оператора рассчитан на десять лет с процентной ставкой 3,375% годовых.
Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что соглашение о намерении с инвестором было подписано в августе текущего года. После уже последовало официальное решение. Новый мусороперерабатывающий комплекс стал первым проектом, который компания профинансирует в ХМАО.
Для реализации этого проекта РЭО также воспользуется одобренной правительством мерой поддержки по выкупу облигационных займов. В общей сложности в мусороперерабатывающий комплекс в Самарской области предприятие вложит сто семьдесят миллионов рублей.
Буцаев подчеркнул, что за последние несколько месяцев этот проект стал третьим, в котором принял участие Российский экологический оператор. Два других проекта — заводы по обращению с ТКО в Подмосковье с долей участие 2,9 миллиарда рублей.
Напомним, с января позапрошлого года в России началась реформа сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. В рамках ее реализации к 2024 году в стране появятся двести двадцать новых объектов по обработке, размещению и утилизации ТКО. К этому времени на сортировку планируется отправлять сто процентов отходов, а на захоронение — пятьдесят процентов ТКО.