В Новочеркасске сотрудник мэрии незаконно продал муниципальный участок в 2020 году

Posted 28 октября 2021, 14:06
Published 28 октября 2021, 14:06
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Подозреваемым стал исполняющий обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии. Следствие установило, что в сентябре 2020 года он заключил с местным жителем договор купли-продажи участка.
«Площадь территории составляет 200 гектаров. В результате 26-летний горожанин получил возможность зарегистрировать на себя участок», — сказано в сообщении.
Отмечается, что был причинен ущерб мэрии. После этого завели уголовное дело, стоимость участка определят в ходе следствия.