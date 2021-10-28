В Новочеркасске сотрудник мэрии незаконно продал муниципальный участок в 2020 году

В Новочеркасске завели уголовное дело в отношении сотрудника администрации города за незаконную продажу участка, сообщили в УСКР по Ростовской области.

Подозреваемым стал исполняющий обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии. Следствие установило, что в сентябре 2020 года он заключил с местным жителем договор купли-продажи участка. «Площадь территории составляет 200 гектаров. В результате 26-летний горожанин получил возможность зарегистрировать на себя участок», — сказано в сообщении. Отмечается, что был причинен ущерб мэрии. После этого завели уголовное дело, стоимость участка определят в ходе следствия. Ранее жительнице Ростова-на-Дону разговор с мошенником обошелся в 1 млн рублей.