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Posted 28 октября 2021, 14:06

Published 28 октября 2021, 14:06

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

В Новочеркасске сотрудник мэрии незаконно продал муниципальный участок в 2020 году

28 октября 2021, 14:06
В Новочеркасске завели уголовное дело в отношении сотрудника администрации города за незаконную продажу участка, сообщили в УСКР по Ростовской области.

Подозреваемым стал исполняющий обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии. Следствие установило, что в сентябре 2020 года он заключил с местным жителем договор купли-продажи участка.

«Площадь территории составляет 200 гектаров. В результате 26-летний горожанин получил возможность зарегистрировать на себя участок», — сказано в сообщении.

Отмечается, что был причинен ущерб мэрии. После этого завели уголовное дело, стоимость участка определят в ходе следствия.

Ранее жительнице Ростова-на-Дону разговор с мошенником обошелся в 1 млн рублей.

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