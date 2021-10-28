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Posted 28 октября 2021,, 12:55

Published 28 октября 2021,, 12:55

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Ростовской области ФАС выявила сговор при проведении тендера на реконструкцию моста

28 октября 2021, 12:55
Арбитражный суд Ростовской области признал наличие договоренностей между региональным министерством транспорта, администрацией Ростова-на-Дону и фирмой «Ростовавтомост».

Права других возможных участников конкурса оказались ущемлены. Об этом информирует «КП-Ростов».

Суд установил, что чиновники вступили в сговор с АО «Ростовавтомост». Произошло это во время подготовки и проведения тендера. В итоге условия аукционной документации были сильно скорректированы в соответствии с пожеланиями компании.

Госслужащие предоставили «Ростовавтомост» уникальные сведения, которых не было у остальных участников конкурса. В результате данное АО стало единственным участником и победителем торгов.

#Общество#Новости
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