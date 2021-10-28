В Ростовской области ФАС выявила сговор при проведении тендера на реконструкцию моста

Posted 28 октября 2021,, 12:55
Published 28 октября 2021,, 12:55
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Суд установил, что чиновники вступили в сговор с АО «Ростовавтомост». Произошло это во время подготовки и проведения тендера. В итоге условия аукционной документации были сильно скорректированы в соответствии с пожеланиями компании.
Госслужащие предоставили «Ростовавтомост» уникальные сведения, которых не было у остальных участников конкурса. В результате данное АО стало единственным участником и победителем торгов.