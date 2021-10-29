В Ростове рассказали, на сколько могут посадить экс-архитектора города Романа Илюгина

Posted 29 октября 2021, 12:36
Published 29 октября 2021, 12:36
Modified 18 сентября 2022, 14:19
Updated 18 сентября 2022, 14:19
Это дело тянется еще с 2019 года. Фигуранту уголовного дела вменяют превышение должностных полномочий и обвиняют в том, что он разрешил незаконно строить дома. Тогда было возбуждено уголовное дело.
В 2020 году суд оправдал бывшего архитектора, с чем не согласилась прокуратура. И в итоге дело направили на новое рассмотрение.
Теперь прокурор запросил четыре года лишения свободы. Рассматривают дело в Ворошиловском районном суде.
Илюгин заявил, что его жена Екатерина Илюгина из-за переживаний сильно похудела, а его 12-летний ребенок испытал стресс.