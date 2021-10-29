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Posted 29 октября 2021, 12:36

Published 29 октября 2021, 12:36

Modified 18 сентября 2022, 14:19

Updated 18 сентября 2022, 14:19

В Ростове рассказали, на сколько могут посадить экс-архитектора города Романа Илюгина

29 октября 2021, 12:36
В Ростове-на-Дону прокурор запросил четыре года заключения для бывшего главного архитектора города Романа Илюгина, ставшего фигурантом уголовного дела, сообщили в суде.

Это дело тянется еще с 2019 года. Фигуранту уголовного дела вменяют превышение должностных полномочий и обвиняют в том, что он разрешил незаконно строить дома. Тогда было возбуждено уголовное дело.

В 2020 году суд оправдал бывшего архитектора, с чем не согласилась прокуратура. И в итоге дело направили на новое рассмотрение.

Теперь прокурор запросил четыре года лишения свободы. Рассматривают дело в Ворошиловском районном суде.

Илюгин заявил, что его жена Екатерина Илюгина из-за переживаний сильно похудела, а его 12-летний ребенок испытал стресс.

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