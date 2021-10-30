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Posted 30 октября 2021, 05:40

Published 30 октября 2021, 05:40

Modified 1 октября, 13:48

Updated 1 октября, 13:48

Массовые отключения света проведут в Ростове-на-Дону с 8 по 12 ноября 2021 года

30 октября 2021, 05:40
В Ростове-на-Дону с 8 по 12 ноября будут проходить отключения электричества, которые затронут сотни домов, заявили в «Донэнерго».

Электричества 8 ноября не будет на улицах Пахотная, Книжная, Ченцова, Налбандяна, Мурлычева, 20-я линия, 22-я линия, 24-я линия. Также это коснется переулков Молочный, Джамбульский, Руднева и площади Базарная.

Кроме того, 10 числа ограничения введут на улицах Пахотная, Книжная, Равенства, Гарибальди, Новостроевская. Электричество выключат на проспекте 40 Лет Победы, в переулках Молочный, Руднева, Сухумский

Без света 11 ноября останутся улицы Подтелкова, Таврическая, Пермская. На следующий день обесточат улицы 4 линия, 6 линия, Советская, 1-я Майская.

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