rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября 2021, 08:41

Published 30 октября 2021, 08:41

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

В Ростовской области ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса с 30 октября

30 октября 2021, 08:41
Сюжет
Коронавирус
С 30 октября на территории Ростовской области вступили в силу дополнительные ограничительные меры, направленные на снижение заболеваемости коронавирусом, следует из документа, опубликованного на сайте регионального правительства.

Напомним, что часть ограничений начала действовать с 20 и 28 октября. Остальные принятые властями меры вступили в силу в субботу, 30 октября.

По большей части они касаются туристов, теперь при заселении в гостиницы и отели им необходимо предоставить документ о вакцинации, либо справку о перенесенном заболевании или результат ПЦР-теста. Ограничение введено до особого распоряжения.

Кроме того, на протяжении всех выходных, которые объявил президент Владимир Путин, с 30 октября до 7 ноября в регионе не будут работать школьные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.

Ранее власти приостановили работу ряда организаций и предприятий торговли с 28 октября до 7 ноября, однако главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев не исключил, что срок ограничений может быть продлен.

#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика