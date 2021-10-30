В Ростовской области ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса с 30 октября

Posted 30 октября 2021, 08:41
Published 30 октября 2021, 08:41
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Напомним, что часть ограничений начала действовать с 20 и 28 октября. Остальные принятые властями меры вступили в силу в субботу, 30 октября.
По большей части они касаются туристов, теперь при заселении в гостиницы и отели им необходимо предоставить документ о вакцинации, либо справку о перенесенном заболевании или результат ПЦР-теста. Ограничение введено до особого распоряжения.
Кроме того, на протяжении всех выходных, которые объявил президент Владимир Путин, с 30 октября до 7 ноября в регионе не будут работать школьные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.
Ранее власти приостановили работу ряда организаций и предприятий торговли с 28 октября до 7 ноября, однако главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев не исключил, что срок ограничений может быть продлен.