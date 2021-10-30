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Posted 30 октября 2021, 09:03

Published 30 октября 2021, 09:03

Modified 1 октября, 13:47

Updated 1 октября, 13:47

Вакцина от коронавируса COVID-19 «КовиВак» закончилась в Ростове-на-Дону в октябре

30 октября 2021, 09:03
В Ростове-на-Дону не осталось в наличии препарата «КовиВак» для вакцинации против коронавируса, сообщили в городском управлении здравоохранения.

Местным жителям рассказали, что проходить ревакцинацию можно любым из имеющихся в наличии препаратов. При использовании «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» придется ввести два компонента, «Спутник-Лайт» — один.

После вакцинации можно получить QR-код и электронный сертификат. Ревакцинацию рекомендовано проводить раз в полгода.

Местные жители поинтересовались, почему не говорится о препарате «КовиВак». Им ответили, что его нет в наличии.

Когда ожидается следующая поставка — не раскрывается.

Напомним, что из-за ограничений в Ростовской области желающих вакцинироваться стало в 10 раз больше.

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