Детский омбудсмен оценила идею формирования базы вакансий для подростков

Издание NEWS.ru цитирует слова Волынец о том, что создание такое реестра позволит обезопасить подростков от неблагонадёжных работодателей. Недобросовестные компании, по ее словам, заключают договоры, но не выполняют финансовые обязательства. На сегодняшний день у подростков нет возможностей - финансовых и юридических - отстаивать свои права в судебном порядке. Данная база позволила бы обезопасить от обмана несовершеннолетних работников.