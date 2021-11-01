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Posted 1 ноября 2021,, 15:41

Published 1 ноября 2021,, 15:41

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Детский омбудсмен оценила идею формирования базы вакансий для подростков

1 ноября 2021, 15:41
Депутат Госдумы Денис Майданов выступил с инициативой сформировать единую базу проверенных вакансий, на которые могли бы претендовать подростки. Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец одобрила данное предложение и отметила, что таким образом несовершеннолетние смогут сотрудничать с надежными работодателями.

Издание NEWS.ru цитирует слова Волынец о том, что создание такое реестра позволит обезопасить подростков от неблагонадёжных работодателей. Недобросовестные компании, по ее словам, заключают договоры, но не выполняют финансовые обязательства. На сегодняшний день у подростков нет возможностей - финансовых и юридических - отстаивать свои права в судебном порядке. Данная база позволила бы обезопасить от обмана несовершеннолетних работников.

Волынец также обратила внимание на существование сезонных вакансий. Например, в аграрной сфере часто не хватает людей при уборке урожая, а дети, находясь на летних каникулах, могли бы зарабатывать на таких рабочих местах.

Кроме того, по мнению Волынец, самим работодателям появления такого реестра выгодно, так как они смогут быстрее подбирать сотрудников. Также база упростит координационный процесс.

Детский омбудсмен также предложила совместить реестр со службой занятости, чтобы сделать более продуктивным взаимодействие обеих сторон - работодателей и несовершеннолетних работников.

Ранее Денис Майданов сообщил о том, что несовершеннолетние стали активнее интересоваться работой, так как из-за пандемии снизились доходы многих семей. Майданов отметил, что на молодежь в возрасте от 14 до 18 лет может оказать влияние уличное окружение, поэтому возможность трудоустроиться защитит подростков от дурного воздействия. Для этого, как отметил Майданов, необходимо усовершенствовать законодательство в сфере трудоустройства подростков.

#Общество#Новости
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