Ростовские медики не исключают продление жестких ограничительных мер в регионе

Posted 1 ноября 2021, 12:06
Published 1 ноября 2021, 12:06
Modified 18 сентября 2022, 14:20
Updated 18 сентября 2022, 14:20
Врач рассказывает, что заболев COVID-19, человек способен заражать окружающих в течение 14 дней, от момента заражения до выздоровления. Соответственно, именно этот период является оптимальным для самоизоляции болеющего коронавирусом человека.
«Понятно, что в период ограничительных мер, бизнес теряет деньги. Но будем откровенны: люди, не соблюдающие эпидрежим и не прошедшие вакцинацию, создают опасность для общества. Надо понимать, что ограничительные меры принимаются для того, чтобы предотвратить заражение, в том числе и возможный летальный исход», — отмечает Игорь Гайнутдинов.
Доктор уверен, что если бы жители региона воздерживались от коммуникаций в течение трех недель, то результат оказался бы более очевидным.
«Сейчас учреждения здравоохранения находится под колоссальным давлением. И стационары, и поликлиники работают с большим перенапряжением. Сколько еще могут выдержать работники здравоохранения? Медики в постоянном стрессе. У них начинается профессиональное выгорание. Люди же не могут работать в усиленном режиме много месяцев подряд, — говорит Игорь Гайнутдинов. — Ограничительные меры призваны снизить рост числа заболевших, по их результатам примут дальнейшие решения, возможно - о продлении».
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области шестой день подряд фиксируют антирекод по заболевшим COVID-19.