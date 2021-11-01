Ростовские медики не исключают продление жестких ограничительных мер в регионе

«Сейчас учреждения здравоохранения находится под колоссальным давлением. И стационары, и поликлиники работают с большим перенапряжением. Сколько еще могут выдержать работники здравоохранения? Медики в постоянном стрессе. У них начинается профессиональное выгорание. Люди же не могут работать в усиленном режиме много месяцев подряд, — говорит Игорь Гайнутдинов. — Ограничительные меры призваны снизить рост числа заболевших, по их результатам примут дальнейшие решения, возможно - о продлении».