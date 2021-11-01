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Posted 1 ноября 2021, 12:06

Published 1 ноября 2021, 12:06

Modified 18 сентября 2022, 14:20

Updated 18 сентября 2022, 14:20

Ростовские медики не исключают продление жестких ограничительных мер в регионе

1 ноября 2021, 12:06
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Эксклюзив
Ситуация сегодня серьезная, медики работают с большой нагрузкой, нельзя исключать продление ограничительных мер, сообщил RostovGazeta главный врач поликлиники № 14 в Ростове Игорь Гайнутдинов.

Врач рассказывает, что заболев COVID-19, человек способен заражать окружающих в течение 14 дней, от момента заражения до выздоровления. Соответственно, именно этот период является оптимальным для самоизоляции болеющего коронавирусом человека.

«Понятно, что в период ограничительных мер, бизнес теряет деньги. Но будем откровенны: люди, не соблюдающие эпидрежим и не прошедшие вакцинацию, создают опасность для общества. Надо понимать, что ограничительные меры принимаются для того, чтобы предотвратить заражение, в том числе и возможный летальный исход», — отмечает Игорь Гайнутдинов.

Доктор уверен, что если бы жители региона воздерживались от коммуникаций в течение трех недель, то результат оказался бы более очевидным.

«Сейчас учреждения здравоохранения находится под колоссальным давлением. И стационары, и поликлиники работают с большим перенапряжением. Сколько еще могут выдержать работники здравоохранения? Медики в постоянном стрессе. У них начинается профессиональное выгорание. Люди же не могут работать в усиленном режиме много месяцев подряд, — говорит Игорь Гайнутдинов. — Ограничительные меры призваны снизить рост числа заболевших, по их результатам примут дальнейшие решения, возможно - о продлении».

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области шестой день подряд фиксируют антирекод по заболевшим COVID-19.

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#Коронавирус COVID-19#Эксклюзив#Новости
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