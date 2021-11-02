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Posted 2 ноября 2021, 08:51

Published 2 ноября 2021, 08:51

Modified 1 октября, 15:23

Updated 1 октября, 15:23

Франция согласилась перезахоронить казачьего поэта Туроверова в Ростовской области

2 ноября 2021, 08:51
Останки казачьего поэта Николая Туроверова перевезут из Франции в Ростовскую область для перезахоронения, об это пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Виктора Водолацкого.

Сейчас Туроверов Николай похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, во Франции. Совсем скоро его перезахоронят на малой родине-в Ростовской области, в станице Старочеркасской. Как сообщил Виктор Водолацкий, завещание, написанное поэтом, было признано подлинным. Сейчас проводится работа над тем, чтобы его исполнить.

Поэта похоронят в подворье Свято-Донского Старочеркасского монастыря. На данный момент этот вопрос находится на этапе согласования с наследниками поэта.

Ранее сообщалось, что недалеко от Ростовской области, в Харцызске, обнаружили массовое захоронение жертв ВСУ.

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