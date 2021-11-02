Франция согласилась перезахоронить казачьего поэта Туроверова в Ростовской области

Сейчас Туроверов Николай похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, во Франции. Совсем скоро его перезахоронят на малой родине-в Ростовской области, в станице Старочеркасской. Как сообщил Виктор Водолацкий, завещание, написанное поэтом, было признано подлинным. Сейчас проводится работа над тем, чтобы его исполнить.