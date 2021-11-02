rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября 2021, 12:15

Published 2 ноября 2021, 12:15

Modified 18 сентября 2022, 14:20

Updated 18 сентября 2022, 14:20

Правительство призвало авиакомпании включиться в борьбу с АЧС

2 ноября 2021, 12:15
В Россельхознадзоре предложили аэропортам и авиакомпаниям подключиться к профилактике африканской чумы свиней. Предполагается, что они будут вести разъяснительную работу среди пассажиров.

Ведомство предлагает авиакомпаниям и аэропортам вести информационную работу с пассажирами международных рейсов. Им необходимо рассказывать об опасности завоза в РФ больных АЧС и другими инфекциями животных.

Как сообщает iz.ru, Россельхознадзор также разослал по аэропортам и авиакомпаниям специальные брошюры, подготовленные Всемирной организацией здравоохранения животных. В них тоже идет речь профилактике распространения АЧС.

Напомним, в последние годы в ряде граничащих с Российской Федерацией детей складывается крайне неблагоприятная ситуация, связанная с особо опасными заболеваниями животных. Более того, ветеринарные структуры этих стран намеренно скрывают информацию о болезнях или искажают ее. Речь в частности идет об Украине, Белоруссии и таких опасных болезнях, как АЧС, ящур, оспе коз и овей и других.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика