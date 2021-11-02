Правительство призвало авиакомпании включиться в борьбу с АЧС

Posted 2 ноября 2021, 12:15
Published 2 ноября 2021, 12:15
Modified 18 сентября 2022, 14:20
Updated 18 сентября 2022, 14:20
Ведомство предлагает авиакомпаниям и аэропортам вести информационную работу с пассажирами международных рейсов. Им необходимо рассказывать об опасности завоза в РФ больных АЧС и другими инфекциями животных.
Как сообщает iz.ru, Россельхознадзор также разослал по аэропортам и авиакомпаниям специальные брошюры, подготовленные Всемирной организацией здравоохранения животных. В них тоже идет речь профилактике распространения АЧС.
Напомним, в последние годы в ряде граничащих с Российской Федерацией детей складывается крайне неблагоприятная ситуация, связанная с особо опасными заболеваниями животных. Более того, ветеринарные структуры этих стран намеренно скрывают информацию о болезнях или искажают ее. Речь в частности идет об Украине, Белоруссии и таких опасных болезнях, как АЧС, ящур, оспе коз и овей и других.