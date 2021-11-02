Правительство призвало авиакомпании включиться в борьбу с АЧС

Напомним, в последние годы в ряде граничащих с Российской Федерацией детей складывается крайне неблагоприятная ситуация, связанная с особо опасными заболеваниями животных. Более того, ветеринарные структуры этих стран намеренно скрывают информацию о болезнях или искажают ее. Речь в частности идет об Украине, Белоруссии и таких опасных болезнях, как АЧС, ящур, оспе коз и овей и других.