Сбербанк выдал первый льготный кредит под 3% годовых

Заемные средства по госпрограмме ФОТ 3.0, которые пойдут на сохранение рабочих мест, были предоставлены детскому оздоровительному центру в городе Волгодонске.
Детский центр «Аквапузики» получил финансирование в размере 1,4 миллиона рублей. Организация проводит занятия по аквагимнастике для детей с двух месяцев до 18 лет.
Как отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов, кредитная организация в минувшем году оказала помощь в виде льготного кредитования около пяти тысячам клиентов. Банк разработал антикризисные меры для поддержки предпринимателей еще в самом начале пандемии коронавируса, за это время финансовая организация стала лидером в реализации государственных программ.
«Надеюсь, что очередной этап программы ФОТ 3.0 поможет компаниям успешно справиться с обстоятельствами, которые сложились в связи с новыми ограничениями. Хотя программа только стартовала, нам уже поступило более 350 заявок на 1 млрд рублей», - рассказал региональный управляющий банка.
Отмечается, что льготная программа завершится 30 декабря 2021 года. Банк гарантирует оперативное одобрение кредита клиенту любого банка, который ранее уже получал кредитные средства под 2% годовых.
Принять участие в государственной программе могут как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Заявки на финансирование принимаются от музеев, кинотеатров, спортцентров, санаториев, салонов красоты, заведений общепита, зоопарков, стоматологий, химчисток, а также от предприятий по ремонту компьютеров и предметов личного потребления. Основным условием для бизнесменов является сохранение не менее 90% рабочих мест. Данная информация будет подтверждаться через Федеральную налоговую службу.
Займы по льготной процентной ставке 3% годовых могут получить участники госпрограммы ФОТ 2.0 и компании, включенные в перечень МСП после первого июля 2020 года и ведущие деятельность в пострадавших отраслях. Кредит предоставляется в размере до 300 миллионов рублей на срок до полутора лет. При этом в первые шесть месяцев бизнесмену предоставляется отсрочка по уплате кредита и процентов, а в следующие 12 месяцев он может выплачивать кредитные средства и проценты равными долями.