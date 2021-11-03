Сбербанк выдал первый льготный кредит под 3% годовых

Займы по льготной процентной ставке 3% годовых могут получить участники госпрограммы ФОТ 2.0 и компании, включенные в перечень МСП после первого июля 2020 года и ведущие деятельность в пострадавших отраслях. Кредит предоставляется в размере до 300 миллионов рублей на срок до полутора лет. При этом в первые шесть месяцев бизнесмену предоставляется отсрочка по уплате кредита и процентов, а в следующие 12 месяцев он может выплачивать кредитные средства и проценты равными долями.