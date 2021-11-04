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Posted 4 ноября 2021, 11:56

Published 4 ноября 2021, 11:56

Modified 1 октября, 14:52

Updated 1 октября, 14:52

В Ростове-на-Дону парень из ревности несколько раз ударил девушку ножом 3 ноября

4 ноября 2021, 11:56
В Ростове-на-Дону задержали парня, который набросился с ножом на девушку, пишет 1Rnd.

Происшествие случилось на улице Борко в среду, 3 ноября. Здесь 19-летний парень из ревности набросился на 27-летнюю ростовчанку.

«Фигурант несколько раз ударил ножом пострадавшую, после чего убежал. Сейчас за ее жизнь борются медики», — сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемого объявили в розыск и через некоторое время разыскали. В отношении него завели уголовное дело.

Ранее в Ростовской области восемь лет получил мужчина за убийство сожительницы.

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