rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября 2021, 12:16

Published 5 ноября 2021, 12:16

Modified 1 октября, 15:40

Updated 1 октября, 15:40

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за тумана с 6 по 8 ноября

5 ноября 2021, 12:16
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни будет сохраняться туманная погода, что может стать причиной увеличения числа автоаварий, сообщили в городской администрации.

Неблагоприятная погода будет складываться утром и вечером с 6 по 8 ноября. По статистике, это может привести к росту числа ДТП из-за плохой видимости.

Водителей попросили пристегиваться и следить за скоростью. Стоит помнить о противотуманных фарах и включать их.

Пешеходам необходимо иметь одежду со светоотражающими элементами. Если потребуется помощь, то можно обратиться по телефону 112.

Ранее власти Ростова рассказали, какие деревья в городе самые опасные в непогоду.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика