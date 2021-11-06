В Ростовской области ПЦР-тесты перестанут быть пропуском в торговые центры с 8 ноября

Posted 6 ноября 2021, 07:52
Published 6 ноября 2021, 07:52
Modified 1 октября, 14:47
Updated 1 октября, 14:47
Постановление, подписанное губернатором региона Василием Голубевым, исключает возможность посещения общественных пространств с помощью результатов ПЦР-теста.
Уже с понедельника в Ростовской области перестанет действовать режим локдауна, однако это не коснется жителей, не прошедших процедуру вакцинации. Дело в том, что теперь в списке ковидных документов, необходимых для посещения общественных мест, остались только сертификат о вакцинации и справка о перенесенном в течение полугода коронавирусе. Так что для жителей, не прошедших вакцинацию и не болевших коронавирусом, большинство заведений остаются по-прежнему закрытыми, а доступ в ТРЦ допустим только при условии, что невакцинированные жители будут входить через отдельный вход.
Единственная категория людей, которая может позволить себе использовать ПЦР-тесты в качестве пропуска — это лица, не достигшие совершеннолетия и желающие посетить спортивные мероприятия. В остальных случаях необходимо показать сертификат о вакцинации или справку о перенесенной болезни.
Ранее жители Ростовской области сообщили, почему считают неправильным смягчение коронавирусные ограничения с 8 ноября.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]