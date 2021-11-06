В Ростовской области ПЦР-тесты перестанут быть пропуском в торговые центры с 8 ноября

Уже с понедельника в Ростовской области перестанет действовать режим локдауна, однако это не коснется жителей, не прошедших процедуру вакцинации. Дело в том, что теперь в списке ковидных документов, необходимых для посещения общественных мест, остались только сертификат о вакцинации и справка о перенесенном в течение полугода коронавирусе. Так что для жителей, не прошедших вакцинацию и не болевших коронавирусом, большинство заведений остаются по-прежнему закрытыми, а доступ в ТРЦ допустим только при условии, что невакцинированные жители будут входить через отдельный вход.