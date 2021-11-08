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Posted 8 ноября 2021, 07:58

Published 8 ноября 2021, 07:58

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Митрополит расстроился, что ростовчане не пришли в храм в День народного единства

8 ноября 2021, 07:58
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий раскритиковал ростовчан за то, что в День народного единства большая часть людей пошла на Центральный рынок, а не в храм, пишет информационный портал Donnews.

4 ноября помимо Дня народного единства отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери. Именно в этот день в Кафедральном соборе Ростова, по мнению митрополита, людей не набралось даже чтобы заполнить половину площади храма.

Он огорчился тем, что многие жители донской столицы в это же время находились на центральном рынке. По словам митрополита, наполненный желудок не спасёт от пустоты внутри.

«Конечно, очевидно, что нужно заботиться о пропитании семьи. Но ведь при этом человек отказывается от пищи духовной, и, несмотря на наполненный желудок, он — человек — внутри остаётся пуст», — заявил Митрополит.

Он также вспомнил, что самые тяжелые времена гонений на церковь, храмы были заполнены людьми, а сами верующие не боялись ссылок, тюрем и даже смерти.

Напомним, что массовые гуляния в Ростовской области в День народного единства были заменены телемарафоном.

#Город#Новости
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