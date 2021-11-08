Митрополит расстроился, что ростовчане не пришли в храм в День народного единства

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий раскритиковал ростовчан за то, что в День народного единства большая часть людей пошла на Центральный рынок, а не в храм, пишет информационный портал Donnews.

4 ноября помимо Дня народного единства отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери. Именно в этот день в Кафедральном соборе Ростова, по мнению митрополита, людей не набралось даже чтобы заполнить половину площади храма. Он огорчился тем, что многие жители донской столицы в это же время находились на центральном рынке. По словам митрополита, наполненный желудок не спасёт от пустоты внутри. «Конечно, очевидно, что нужно заботиться о пропитании семьи. Но ведь при этом человек отказывается от пищи духовной, и, несмотря на наполненный желудок, он — человек — внутри остаётся пуст», — заявил Митрополит. Он также вспомнил, что самые тяжелые времена гонений на церковь, храмы были заполнены людьми, а сами верующие не боялись ссылок, тюрем и даже смерти. Напомним, что массовые гуляния в Ростовской области в День народного единства были заменены телемарафоном.