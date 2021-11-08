Житель Таганрога получил 8 лет тюрьмы за отравление таллием сотрудников авиазавода

Posted 8 ноября 2021, 12:29
Published 8 ноября 2021, 12:29
Modified 1 октября, 14:53
Updated 1 октября, 14:53
Суд установил, что в 2017 году на территории «ТАНТК им. Г. М. Бериева» мужчина добавил таллий в бутылки с водой. Из-за этого отравились более 30 человек. Многие из них облысели.
Обвиняемый изначально во всем сознался и подтвердил свои слова в ходе проверки на месте преступления. Позже он заявил, что является невиновным.
«По результатам химических экспертиз в бутылке, изъятой из помещения завода и на химических весах, изъятых из жилища Шульги, обнаружено химическое вещество с содержанием таллия», — уточнили в Следкоме.
На преступление он пошел из-за неприязни к коллегам. После этого возбудили уголовное дело.
В понедельник, 8 ноября, суд приговорил обвиняемого к восьми годам заключения. Этот срок он проведет в колонии общего режима.
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