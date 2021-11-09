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Posted 9 ноября 2021, 08:28

Published 9 ноября 2021, 08:28

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Дом с ангелами в Ростове-на-Дону власти решили защитить после разграбления

9 ноября 2021, 08:28
В Ростове-на-Дону проведут уборку в здании будущего музея истории, после чего закроют его, сообщает парк-музей «Парамоны».

Речь идет о так называемом «Доме с ангелами», в котором неизвестные устроили ночлежку. Вандалы украли из здания будущего музея старинные батареи и дореволюционные кованые перила.

По мнению горожан, все эти ценности пошли на металлолом. Из-за чего разразился скандал.

После этого решили провести уборку помещений, субботник состоится 13 ноября в 10.00 мск. В дальнейшем вход планируют закрыть.

«Сделаем здание чище и менее пожароопасным. После субботника администрация города перекроет вход в здание усиленными конструкциями во избежание негативных событий», — сказано в сообщении.

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