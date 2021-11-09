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Posted 9 ноября 2021, 12:23

Published 9 ноября 2021, 12:23

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Первый снег ожидается в Ростовской области ночью 10 ноября 2021 года

9 ноября 2021, 12:23
В ночь на среду 10 ноября жителей Ростовской области ожидает первый снегопад, об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Синоптики рассказали, что после дождливого дня территории Ростовской области на севере региона накроет кратковременным снегопадом, который пройдет Каменск-Шахтинском, Шолоховском, Ремонтненском, Кашарском и Миллеровском районах в ночь на среду. В южной части региона первый снег выпадет не раньше 16 ноября.

Метеорологи прогнозируют, что после дождливой и снежной ночи к утру 10 ноября должно распогодиться и потеплеть до +5 градусов. К вечеру среды в Ростове будет удерживаться нулевая температура, а на север региона придут заморозки. Ночью с 9 по 10 ноября столбики термометра будут удерживаться в значениях от трех до пяти градусов ниже нуля.

Ранее синоптики предсказали сильные дожди, которые прольются в Ростове в течение дня.

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