Первый снег ожидается в Ростовской области ночью 10 ноября 2021 года

Posted 9 ноября 2021, 12:23
Published 9 ноября 2021, 12:23
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Синоптики рассказали, что после дождливого дня территории Ростовской области на севере региона накроет кратковременным снегопадом, который пройдет Каменск-Шахтинском, Шолоховском, Ремонтненском, Кашарском и Миллеровском районах в ночь на среду. В южной части региона первый снег выпадет не раньше 16 ноября.
Метеорологи прогнозируют, что после дождливой и снежной ночи к утру 10 ноября должно распогодиться и потеплеть до +5 градусов. К вечеру среды в Ростове будет удерживаться нулевая температура, а на север региона придут заморозки. Ночью с 9 по 10 ноября столбики термометра будут удерживаться в значениях от трех до пяти градусов ниже нуля.