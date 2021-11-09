Первый снег ожидается в Ростовской области ночью 10 ноября 2021 года

Метеорологи прогнозируют, что после дождливой и снежной ночи к утру 10 ноября должно распогодиться и потеплеть до +5 градусов. К вечеру среды в Ростове будет удерживаться нулевая температура, а на север региона придут заморозки. Ночью с 9 по 10 ноября столбики термометра будут удерживаться в значениях от трех до пяти градусов ниже нуля.