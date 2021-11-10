Ростовчане жестко раскритиковали строительство элитной высотки на Береговой

Posted 10 ноября 2021, 18:04
Published 10 ноября 2021, 18:04
Modified 1 октября, 15:36
Updated 1 октября, 15:36
Снимок опубликованный в сообществе «Ростов Главный» вызвал бурную реакцию у жителей города. Элитная новостройка появится по адресу Береговая, 55а.
Пользователи социальной сети начали обсуждать происходящее. Кто-то сказал, что Ростов в скором времени станет похож на Нью-Йорк, еще один житель Ростова посетовал на то, что новостройка «полуразваленные сараи» закроет.
А кто-то остался недоволен постройкой нового здания. «Спасибо за уродливые виды города», — написал один из жителей Ростова-на-Дону.
Еще один житель Ростова предложил оценивать постройку после завершения работ.
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