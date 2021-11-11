«Пятёрочка» организует акцию «Коробочка храбрости» в Ростовской области

Для помощи детям с тяжелыми заболеваниями, нуждающимся в паллиативной помощи, с 11 ноября по 11 декабря в магазинах «Пятёрочка», где находятся специальные информационные плакаты, установят короба для сбора подарков. Новые мягкие и разборные виды игрушек без резких запахов, а также нужные товары можно либо принести с собой, либо купить сразу в магазине и передать любому из сотрудников «Пятёрочки». Волонтёры фонда «Русь» заберут все собранные во время акции предметы и направят их детям.