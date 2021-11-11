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Posted 11 ноября 2021, 14:51

Published 11 ноября 2021, 14:51

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

«Пятёрочка» организует акцию «Коробочка храбрости» в Ростовской области

11 ноября 2021, 14:51
Торговая сеть «Пятёрочка» при поддержке фонда продовольствия «Русь» начала акцию «Коробочка храбрости».

В десяти торговых точках сети в Ростове-на-Дону и в Ростовской области организуют сбор товаров для детей, проходящих лечение в онкологических центрах и отделениях клиник.

Для помощи детям с тяжелыми заболеваниями, нуждающимся в паллиативной помощи, с 11 ноября по 11 декабря в магазинах «Пятёрочка», где находятся специальные информационные плакаты, установят короба для сбора подарков. Новые мягкие и разборные виды игрушек без резких запахов, а также нужные товары можно либо принести с собой, либо купить сразу в магазине и передать любому из сотрудников «Пятёрочки». Волонтёры фонда «Русь» заберут все собранные во время акции предметы и направят их детям.

Среди рекомендованных подарков — машинки, фигурки мультипликационных персонажей, конструкторы, куклы небольшого размера, мячи, пазлы, раскраски, канцелярские принадлежности. Для безопасности все товары можно сдавать только в упаковке. Акцию проводят в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге и Батайске.

«Это акция благотворительности, нацеленная на то, чтобы дети с онкологическими заболеваниями получили подарок за их храбрость, поскольку ежедневно им приходится отважно сражаться со сложной болезнью. Родители таких детей весьма ограничены в средствах, поэтому наша общая поддержка будет полезна. Все мы можем подарить детям и их родителям больше радости в эти непростые для них времена», — сказала Елена Глотова, руководитель по маркетингу макрорегиона «Юг» торговой сети «Пятёрочка».

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