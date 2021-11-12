38 процентов нижегородских предпринимателей хотели бы переехать в другой регион

Как сообщает newsnn.ru, 23 процента опрошенных не устраивает низкая платежеспособность населения, 10 процентов заявили о высокой конкуренции, 8,3 процента предпринимателей недовольны бюрократией и сложностью взаимодействия с госорганами. По 8 процентов говорят об отсутствии квалифицированных кадров и низком спросе на бизнес.
Остальных 62 процента опрошенных удовлетворяют условия для ведения бизнеса в Нижегородской области. Выбирая нишу, 39 процентов местных предпринимателей исходят из желаний и возможностей потребителей, а 32 считают, что в регионе не так дорого открыть бизнес.
15 процентов считают невысокой стоимость аренды, 13 процентов устраивают минимальные расходы, которые они несут на оплату труда. И столько же заявляют о низкой конкуренции в выбранной для бизнеса нише.
Помимо этого, многие предприниматели не прочь переехать в другие регионы. У 54 процентов в планах - открытие бизнеса в городах с населением от полумиллиона человек и выше, а 7 процентов считают, что лучше начать с маленьких городов.
В то же время 39 процентов опрошенных устраивает работа в родном регионе. 4,2 процента считают, что их ниша подходит только для Нижегородской области.
В опросе участвовали свыше 170 предпринимателей, которые ведут бизнес в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Боре и Кстове.