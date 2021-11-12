rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Минск предлагает ЕС диалог с целью преодоления миграционного кризиса

12 ноября 2021, 11:44
Фото: wikimedia.org
Правительство Белоруссии предлагает Евросоюзу диалог с целью снятия напряженности на белорусско-польской границе. Об этом сообщила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс.

В интервью телеканалу ОНТ Чуприс заявила, что диалог и составление дорожной карты по преодолению миграционного кризиса может стать действенным решением. Без этого ситуация только ухудшится, пишет iz.ru.

Дорожная карта поможет разрядить ситуацию и не допустить жертв среди мигрантов. Также она поможет оказать действенную помощь людям, застрявшим у польской границы.

Кроме этого представитель Белоруссии призвала еврочиновников дать правовую оценку действиям польских силовиков. Она сообщила, что польские пограничники не пускают к беженцам правозащитников и журналистов. Также они оказывают давление на мигрантов и применяют к ним спецсредства, такие как слезоточивый газ.

#Новости#В мире
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00