Минск предлагает ЕС диалог с целью преодоления миграционного кризиса

В интервью телеканалу ОНТ Чуприс заявила, что диалог и составление дорожной карты по преодолению миграционного кризиса может стать действенным решением. Без этого ситуация только ухудшится, пишет iz.ru.
Дорожная карта поможет разрядить ситуацию и не допустить жертв среди мигрантов. Также она поможет оказать действенную помощь людям, застрявшим у польской границы.
Кроме этого представитель Белоруссии призвала еврочиновников дать правовую оценку действиям польских силовиков. Она сообщила, что польские пограничники не пускают к беженцам правозащитников и журналистов. Также они оказывают давление на мигрантов и применяют к ним спецсредства, такие как слезоточивый газ.