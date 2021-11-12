Минск предлагает ЕС диалог с целью преодоления миграционного кризиса

Кроме этого представитель Белоруссии призвала еврочиновников дать правовую оценку действиям польских силовиков. Она сообщила, что польские пограничники не пускают к беженцам правозащитников и журналистов. Также они оказывают давление на мигрантов и применяют к ним спецсредства, такие как слезоточивый газ.