Минцифры: На сайт Госуслуг обрушилась самая мощная кибератака

Издание 360tv.ru сообщает, что первую атаку зафиксировали 10 ноября. Ее мощность превысила 680 ГБ, написали в в Telegram-канале Минцифры. Некоторые пользователи испытывали затруднения со входом на сайт. Эти сложности длились в течение 20 минут.
Как уточнили в министерстве, неизвестные выбрали отдельным объектом для атаки робота Макса. Экспериментальный чат-сервис не имеет доступа к личной информации пользователей Госуслуг. Его создавали исключительно для консультации.
Специалисты службы информационной безопасности сайта переведены на усиленный рабочий режим.