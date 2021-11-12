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Минцифры: На сайт Госуслуг обрушилась самая мощная кибератака

12 ноября 2021, 12:00
Фото: pixabay.com
Второй день наблюдается кибератака на сайт Госуслуг. Как отметили в Минцифры, она стала самой мощной за весь период существования сайта. Служба информационной безопасности портала переведена на усиленный режим работы.

Издание 360tv.ru сообщает, что первую атаку зафиксировали 10 ноября. Ее мощность превысила 680 ГБ, написали в в Telegram-канале Минцифры. Некоторые пользователи испытывали затруднения со входом на сайт. Эти сложности длились в течение 20 минут.

Как уточнили в министерстве, неизвестные выбрали отдельным объектом для атаки робота Макса. Экспериментальный чат-сервис не имеет доступа к личной информации пользователей Госуслуг. Его создавали исключительно для консультации.

Специалисты службы информационной безопасности сайта переведены на усиленный рабочий режим.

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