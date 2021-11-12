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Оградить врачей от СМИ потребовала заместитель главы администрации Ростова Кожухова

12 ноября 2021, 13:35
Фото: rostov-gorod.ru
Елена Кожухова
В Интернете в последнее время появилось очень много критики сферы здравоохранения в Ростовской области, заявила замглавы администрации Ростова Елена Кожухова.

Она добавила, что врачи нередко подвергаются нападкам со стороны журналистов. По ее мнению, это может привести к катастрофическим последствиям.

Кожухова уверена, что нельзя осуждать медиков, которые увольняются с работы. Они работают в постоянном стрессе и напряжении.

Замглавы администрации добавила, что журналисты в ходе написания статей не разбираются в причинах случившегося и не думают о том, чтобы поддержать медиков.

«Необходимо решать системные проблемы здравоохранения, вместе с этим работу врачей нужно оценивать по достоинству и оградить медиков от подобных нападок», — пишет Donnews со ссылкой на слова Кожуховой.

Ранее глава села в Ростовской области назвал «сбродом» донских казаков.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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