Оградить врачей от СМИ потребовала заместитель главы администрации Ростова Кожухова

Она добавила, что врачи нередко подвергаются нападкам со стороны журналистов. По ее мнению, это может привести к катастрофическим последствиям.
Кожухова уверена, что нельзя осуждать медиков, которые увольняются с работы. Они работают в постоянном стрессе и напряжении.
Замглавы администрации добавила, что журналисты в ходе написания статей не разбираются в причинах случившегося и не думают о том, чтобы поддержать медиков.
«Необходимо решать системные проблемы здравоохранения, вместе с этим работу врачей нужно оценивать по достоинству и оградить медиков от подобных нападок», — пишет Donnews со ссылкой на слова Кожуховой.