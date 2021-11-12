Стало известно, как ростовчане могут получить медотвод от вакцинации против COVID-19

Сообщается, что вакцинироваться не рекомендуется тем гражданам, у которых имеются противопоказания. Также отмечается, что решение о выдаче справки о наличии медотвода от вакцины против COVID-19 принимает только врачебная комиссия.
Из сообщения следует, что если у пациента обнаружены временные противопоказания, ему также выдается правка о медотводе, но сроком всего на 30 дней. При этом по истечению срока необходимо вновь пройти консультацию у врача.
В справке указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения, а также сам диагноз, который и стал причиной для медицинского отвода от вакцинации. Также в справке должен быть указан срок действия справки и место, в котором ее предоставили.