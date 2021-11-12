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Стало известно, как ростовчане могут получить медотвод от вакцинации против COVID-19

12 ноября 2021, 17:07
Фото: pixabay.com
Ростовчанам рассказали о способах получения медотвода от вакцинации против COVID-19, об этом сообщил горздрав в социальной сети Instagram.

Сообщается, что вакцинироваться не рекомендуется тем гражданам, у которых имеются противопоказания. Также отмечается, что решение о выдаче справки о наличии медотвода от вакцины против COVID-19 принимает только врачебная комиссия.

Из сообщения следует, что если у пациента обнаружены временные противопоказания, ему также выдается правка о медотводе, но сроком всего на 30 дней. При этом по истечению срока необходимо вновь пройти консультацию у врача.

В справке указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения, а также сам диагноз, который и стал причиной для медицинского отвода от вакцинации. Также в справке должен быть указан срок действия справки и место, в котором ее предоставили.

Ранее врач рассказала, какой вакцине от COVID-19 ростовчане отдают предпочтение.

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#Новости#Коронавирус COVID-19
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