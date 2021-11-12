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В Ростове власти захотели вернуть нормативы времен СССР из-за нехватки фельдшеров

12 ноября 2021, 18:58
Фото: istockphoto.com
В Ростове-на-Дону в виду нехватки врачей власти захотели вернуть нормативы времен СССР, сообщает информационный портал Donnews.

Такое предложение внесла замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова, сообщив, что во времена СССР на скорой мог работать практически любой врач, сейчас же обязательная квалификация «врач скорой помощи».

Она отметила, что сейчас Ростов оплачивает ординатуру для врачей скорой помощи в мединституте. «Но я на днях поинтересовалась — мы пока нашли лишь трёх человек, желающих работать по этой специальности», — сказала Елена Кожухова.

Она также сообщила, что Минздраву уже было вынесено предложение, которое регламентировало бы деятельность врачей скорой, чтобы разрешить работать в бригадах специалистам различных специализаций.

Однако, ректор Ростовского государственного медицинского университета Сергей Шлык сказал, что данная проблема решается куда проще. Дело в том, что врачами скорой могут работать не только те, кто закончил ординатуру, а любые выпускники, которые прошли первичную аккредитацию. Основная проблема заключается в том, что данная специальность не привлекательна для студентов.

Напомним, что в Краснодаре количество выездов бригад скорой помощи выросло на треть.

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