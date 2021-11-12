В Ростове власти захотели вернуть нормативы времен СССР из-за нехватки фельдшеров

Однако, ректор Ростовского государственного медицинского университета Сергей Шлык сказал, что данная проблема решается куда проще. Дело в том, что врачами скорой могут работать не только те, кто закончил ординатуру, а любые выпускники, которые прошли первичную аккредитацию. Основная проблема заключается в том, что данная специальность не привлекательна для студентов.