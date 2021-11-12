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Власти отчитались о готовности к зимней уборке в Ростове-на-Дону

12 ноября 2021, 12:57
Фото: instagram.com/logvinenko_rnd
В Ростове-на-Дону завершилась подготовка к уборке улиц в зимний период, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Он побывал на территории генерального субподрядчика, занимающегося содержанием улиц. Градоначальник осмотрел технику, которая уже прошла итоговую проверку.

«К зиме готовы 180 единиц спецтехники. Часть оборудована приспособлениями для очистки проезжей части от снега», — уточнил сити-менеджер.

Отмечается, что благодаря навигационному оборудованию получится распределить машины по участкам. Городу не приходится тратить деньги на покупку уборочной техники, этим занимается подрядчик.

Всего в городе подготовлены 218 спецмашин. Для складирования снега отвели 12 площадок.

Сформирован и необходимый запас противогололедных материалов, в наличии есть шесть тысяч тонн реагентов.

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