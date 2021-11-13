Власти в Ростовской области рассматривают вопрос введения QR-кодов людям с антителами

Первыми реализовать такую инициативу решили в Чувашии, о запуске системы рассказал глава республики Олег Николаев. Люди, у которых есть антитела, смогут получить QR-код для посещения различных заведений.
Планируется сделать программу, которая начнет создавать коды. Но для этого нужно будет загрузить подтверждающие документы.
При этом за пределами региона кодом нельзя будет воспользоваться. Власти Ростовской области прокомментировали эту инициативу.
«В данный момент изучается такая практика», — заявили в облправительстве.