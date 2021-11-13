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Власти в Ростовской области рассматривают вопрос введения QR-кодов людям с антителами

13 ноября 2021, 08:11
Фото: pixabay
В Ростовской области будет рассмотрен опыт других регионов по введению QR-кодов для тех, у кого есть антитела к коронавирусу, заявили в облправительстве.

Первыми реализовать такую инициативу решили в Чувашии, о запуске системы рассказал глава республики Олег Николаев. Люди, у которых есть антитела, смогут получить QR-код для посещения различных заведений.

Планируется сделать программу, которая начнет создавать коды. Но для этого нужно будет загрузить подтверждающие документы.

При этом за пределами региона кодом нельзя будет воспользоваться. Власти Ростовской области прокомментировали эту инициативу.

«В данный момент изучается такая практика», — заявили в облправительстве.

В горздраве Ростова-на-Дону рассказали, как получить медотвод от вакцинации.

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