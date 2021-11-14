В Ростове в автобусах до ТЦ «Мега» выросла стоимость проезда с 13 ноября

Posted 14 ноября 2021, 13:58
Published 14 ноября 2021, 13:58
Modified 1 октября, 15:28
Updated 1 октября, 15:28
Отметим, что стоимость проезда в городском транспорте Ростова выросла с 13 ноября. Однако, теперь 32 рубля придется заплатить и тем пассажирам, которые будут передвигаться до торгового центра «Мега». Речь идет об автобусах № 85, № 85а, № 91, № 113, № 163 и № 164.
Но стоить также отметить, что большинство из данных маршрутов работает по нерегулируемому тарифу, то есть плату за проезд устанавливает сам перевозчик.
Например, в маршрутах № 85, 85а, 163, 164 можно заплатить банковской картой, но при этом специальная скидка при таком способе оплаты не действует, то есть в любом случае пассажир отдаст 32 рубля за проезд.
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