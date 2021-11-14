В Ростове в автобусах до ТЦ «Мега» выросла стоимость проезда с 13 ноября

Отметим, что стоимость проезда в городском транспорте Ростова выросла с 13 ноября. Однако, теперь 32 рубля придется заплатить и тем пассажирам, которые будут передвигаться до торгового центра «Мега». Речь идет об автобусах № 85, № 85а, № 91, № 113, № 163 и № 164.