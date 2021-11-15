Более 19 млн рублей потратят власти Ростовской области на покупку трех автозаков

Posted 15 ноября 2021, 13:16
Published 15 ноября 2021, 13:16
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Аукцион объявило правительство региона, начальная цена контракта составляла 19,3 миллиона рублей. В аукционе принял участие одна компания, с ней и будет заключен контракт.
Победителем стал «Завод автомобильных фургонов». Он должен будет предоставить три машины для перевозки административно-задержанных лиц.
Автомобили необходимо доставить до 20 декабря, гарантия составит не меньше года. Тип кузова будет вагонный, закрытый, сварной, разделенный на кабину водителя, рабочий салон и отсек для задержанных.
В отсеке для задержанных будут помещаться не менее 20 человек. Максимально допустимая масса фургона составит 10 тонн.