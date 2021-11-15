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Posted 15 ноября 2021, 13:16

Published 15 ноября 2021, 13:16

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Более 19 млн рублей потратят власти Ростовской области на покупку трех автозаков

Более 19 млн рублей потратят власти Ростовской области на покупку трех автозаков

15 ноября 2021, 13:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области выбрали компанию, которая поставит машины для перевозки задержанных, говорится в материалах госзакупок.

Аукцион объявило правительство региона, начальная цена контракта составляла 19,3 миллиона рублей. В аукционе принял участие одна компания, с ней и будет заключен контракт.

Победителем стал «Завод автомобильных фургонов». Он должен будет предоставить три машины для перевозки административно-задержанных лиц.

Автомобили необходимо доставить до 20 декабря, гарантия составит не меньше года. Тип кузова будет вагонный, закрытый, сварной, разделенный на кабину водителя, рабочий салон и отсек для задержанных.

В отсеке для задержанных будут помещаться не менее 20 человек. Максимально допустимая масса фургона составит 10 тонн.

ранее ФСИН Ростовской области закупил две стиральные машины за 520 тысяч рублей в 2021 году.

#Экономика#Новости
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