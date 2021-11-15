Экономист рассказал о способе в разы снизить цены на жилье в России

Posted 15 ноября 2021,, 11:56
Published 15 ноября 2021,, 11:56
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Демонополизация рынка, борьба с аффилированными с госструктурами крупнейшими девелоперами приведет к формированию рынка с большим количеством игроков, что в может в несколько раз снизить цены на жилье, передает слова экономиста NEWS.ru.
Кульбака отметил, что в России очень монополизирован рынок стройматериалов и монополизирована система выдачи решений на новостройку. По его мнению, государство должно уменьшить свое влияние на рынок жилья, чтобы появлялись более мелкие игроки.
“У нас строятся многоэтажные дома там, где надо, по идее, вести малоэтажное строительство. Это происходит именно потому, что рынок очень сильно зарегулирован и простым игрокам туда попасть невозможно“, - отметил он.