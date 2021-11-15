Таганрогский трамвай станет частью экспозиции на выставке «Транспорт России-2021»

Основной целью участия в форуме станет презентация проекта «Таганрогского трамвая». В ходе форума Ростовская область покажет посетителям экспозиции модели трамваев прошлых столетий и современную динамическую модель трамвая, который будет работать на территории Таганрога. Сама модель будет представлена в масштабе 1:87.