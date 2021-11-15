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Таганрогский трамвай станет частью экспозиции на выставке «Транспорт России-2021»

15 ноября 2021, 15:46
Фото: pixabay.com
Во вторник, 16 ноября, на московском форуме «Транспорт России-2021» представят проекты модернизации транспортных сетей Ростова и Таганрога, об этом сообщили в правительства региона.

Согласно плану мероприятия, на форуме представят концепцию развития транспортной, в частности трамвайной инфраструктуры Таганрога и Ростова, а также проведут демонстрацию проектов железнодорожного и воздушного транспорта, а строительства дорог.

Основной целью участия в форуме станет презентация проекта «Таганрогского трамвая». В ходе форума Ростовская область покажет посетителям экспозиции модели трамваев прошлых столетий и современную динамическую модель трамвая, который будет работать на территории Таганрога. Сама модель будет представлена в масштабе 1:87.

Ранее в Ростове власти отказались учитывать трамвайные сети в проекте реконструкции и продления Орбитальной.

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