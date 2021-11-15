В Ростове-на-Дону осудили пятерых участников массовых беспорядков во Владикавказе

Posted 15 ноября 2021, 10:16
Published 15 ноября 2021, 10:16
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Решения огласил Кировский районный суд. Ахсартага Айларова, Бимболата Бекузарова, Джона Джиоева и Валерика Меликяна приговорили к 3,5 года заключения. Эти сроки они проведут в колонии общего режима.
Кроме того, четыре года лишения свободы получил Заурбек Кайтмазов. Решения суда пока еще можно обжаловать.
Напомним, что 20 апреля 2020 года в центре Владикавказа прошел митинг, собравшиеся требовали отменить режим самоизоляции. В ходе массовых беспорядков пострадали 13 правоохранителей.
Ранее стало известно, что полиция в Ростовской области потратит 19,3 млн рублей на три автозака для митингующих.