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Posted 16 ноября 2021, 04:46

Published 16 ноября 2021, 04:46

Modified 1 октября, 14:44

Updated 1 октября, 14:44

На Левом берегу Дона в Ростове-на-Дону построят первую школу

16 ноября 2021, 04:46
В Ростове-на-Дону на Левом берегу реки Дон построят первую школу, которая сможет вместить 1,1 тысячи учеников, сообщила компания-застройщик.

Речь идет об участке, который находится восточнее стадиона «Ростов-Арена». В Сети появился проект планировки и межевания территории.

Здесь запланировано строительство многоквартирных домов и социальных объектов. В том числе появится школа на 1,1 тысячи мест.

Кроме того, возведут два детских сада с ясельными группами и поликлинику.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону самую большую школу Юга России построят к 2023 году.

#Общество#Новости
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