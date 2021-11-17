Подростковая преступность и возможный локдаун в Новый год в новостях среды в Ростове

Posted 17 ноября 2021, 17:32
Published 17 ноября 2021, 17:32
Modified 1 октября, 15:25
Updated 1 октября, 15:25
Полный Jingle bells
В Ростовской области на длинных новогодних каникулах могут ввести особый режим работы, который поспособствует закреплению динамики снижения заболеваемости, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Он также отметил, что независимо от того, что ситуация с распространением вируса изменилась к лучшему, вероятность прироста заболеваемости до сих пор существует. Именно по этой причине и хотят ввести так называемый особый режим работы.
«Там тоже длинные выходные. Там тоже будет особый режим работы, и мы будем искать новые подходы, чтобы не создавать возможность инфекционных вспышек», — добавил глава региона Василий Голубев.
Трудный возраст
В Ростове-на-Дону в Первомайском районе ситуация с подростковой преступностью продолжает оставаться самой напряженной в городе. Известно, что с начала 2021 года подростки совершили 30 преступлений. При этом в 2020 году за этот же период их совершили 11 раз.
Чаще всего несовершеннолетние крадут имущество для дальнейшей продажи и покупки наркотиков или психотропных веществ. Сообщается, что в половине случаев нарушителям не было даже 16 лет.
В мэрии уточнили, всех несовершеннолетних поставили на учет, с ними уже проводят профилактическую проверку.
Озеленение территорий
В 2022 году в парке имени Максима Горького появится новая зеленая зона. А администрации города сообщили, что уже стартовали работы по подготовке земли для дальнейшего озеленения.
В данный момент силами рабочих проводится подготовка грунта для дальнейшей весенней высадки деревьев и кустарников. Растения будут расположены в западной части парка на аллее с ротондой.
Известно, что рабочие уже завершили установку габионов, которые укрепят грунт на склонах парка.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]