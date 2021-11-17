Подростковая преступность и возможный локдаун в Новый год в новостях среды в Ростове

В Ростове-на-Дону в Первомайском районе ситуация с подростковой преступностью продолжает оставаться самой напряженной в городе. Известно, что с начала 2021 года подростки совершили 30 преступлений. При этом в 2020 году за этот же период их совершили 11 раз.