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Posted 17 ноября 2021, 11:36

Published 17 ноября 2021, 11:36

Modified 1 октября, 15:22

Updated 1 октября, 15:22

Ростовчане назвали бессмысленными траты 19 млн руб на украшение города к Новому году

17 ноября 2021, 11:36
В Ростове-на-Дону дополнительно направят 19,5 миллиона рублей на оформление улиц к Новому году, что местные жители назвали бессмысленным, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Планируется выбрать компанию, которая за 19,5 миллиона рублей установит несколько световых композиций в центре. В том числе появятся световые замки, фотозона с иллюминацией, арка и фигуры Смешариков.

В соцсетях местные жители начали интересоваться, почему каждый год появляются одни и те же арт-объекты. Но при этом постоянно выделяют на них деньги.

«Украшения много лет уже не меняются. О центральной елке вообще молчу, синий конус», — заявили горожане.

«Украшения бессмысленные, так как из-за коронавируса всех по домам закроют», — прозвучало в комментариях.

#Общество#Новости
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