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Posted 17 ноября 2021, 11:41

Published 17 ноября 2021, 11:41

Modified 1 октября, 15:30

Updated 1 октября, 15:30

В КПРФ заявили, что будут жаловаться на Жириновского за оскорбление донского депутата

17 ноября 2021, 11:41
Партия КПРФ намерена подать жалобу на лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который оскорбил депутата из Ростовской области Николая Коломейцева, сообщает ТАСС.

Напомним, что во вторник Жириновского во время выступления в Госдуме перебил Коломейцев. Лидер ЛДПР сорвался и обозвал его «ростовским валенком».

Лидер партии ЛДПР также обвинил Коломейцева в том, что он срывает заседание. После этого Жириновскому отключили микрофон.

Теперь стало известно, что КПФР будет обращаться в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики.

Ранее Жириновский предложил отправить в ссылку в Сибирь игрока футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева.

#Политика#Новости
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