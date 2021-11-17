В Ростове из-за нарушений антиковидных мер сняли с рейсов 227 автобусов за два дня

В Ростове с 12 по 14 ноября прошла инспекция общественного транспорта, которая позволила выявить 172 нарушителя, об этом сообщили в горадминистрации.

Рейды провели инспекторы ГИБДД, сотрудники ростовского управления ГО и ЧС, дептранспорта, а также полицейские. Во время инспекции 21 группа проверила более двух тысяч единиц транспорта, из-за чего была временно приостановлена работа 227 автобусов. В ходе проверки членам мобильных групп удалось обнаружить 172 нарушения коронавирусных ограничений, а именно 168 пассажиров и четырех водителей, которые проигнорировали масочный режим. Власти города сообщили, что продолжат проводить аналогичные рейды, чтобы поддерживать соблюдение горожанами профилактических мер против распространения коронавируса. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев остался недоволен соблюдением мер по профилактике коронавируса на вокзалах региона.